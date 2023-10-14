ЄС закликає YouTube фільтрувати контент щодо дезінформації після атак ХАМАС на Ізраїль

Французький комісар звернувся до компанії Alphabet з попередженням про загрозу дезінформації на YouTube.

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Європейська комісія нагадала Alphabet, материнській компанії Google про необхідність відповідальної модерації контенту на її платформі YouTube, особливо в контексті потенційно незаконного вмісту та дезінформації, після атаки бойовиків з організації ХАМАС на Ізраїль, – повідомляє Notre Temps.

Європейська виконавча влада останніми днями попередила Meta і TikTok про збільшення неправдивої інформації на цих платформах. У п’ятницю, 13 жовтня, соціальна мережа X прийняла рішення видалити сотні облікових записів, що мають зв'язок із палестинським радикальним рухом «Хамас», а також були видалені десятки тисяч повідомлень, пов'язаних із атаками.

«Після терористичних атак, скоєних ХАМАС проти Ізраїлю, ми спостерігаємо зростання незаконного контенту та дезінформації, що поширюється в ЄС через певні платформи», – сказав Європейський комісар з питань цифрових технологій Тьєррі Бретон.

Французький комісар також попросив генерального директора Alphabet, Сундара Пічаї, надати Брюсселю інформацію про заходи, вжиті для боротьби з «діпфейками» у контексті майбутніх виборів в Європі.

«Я закликаю вас проактивно, швидко, точно і повністю відповісти на аспекти, які я підняв у цьому листі», – додав Бретон, нагадуючи, що «початок можливого розслідування та виявлення невідповідності може призвести до санкцій.

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