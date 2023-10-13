Платформа Маска X видалила сотні записів та повідомлень, пов'язаних з «Хамасом»

У Маска заявили, що після атаки у Ізраїлі на соціальній мережі був створений оперативний штаб.

Джерело фото: Delfi

Соціальна мережа X (у минулому – Twitter) прийняла рішення видалити сотні облікових записів, що мають зв'язок із палестинським радикальним рухом «Хамас», а також були видалені десятки тисяч повідомлень, пов'язаних із атаками, що сталися 7 жовтня у Ізраїлі. Про це йдеться у листі генерального директора цієї платформи Лінди Яккаріно у відповідь на запит Євросоюзу.

За даними, закон про цифрову безпеку Євросоюзу, що набрав чинності 25 серпня, вимагає від соціальних мереж ретельно модерувати публікований контент. Раніше комісар Євросоюзу з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон звернувся до власника мережі X Ілона Маска закликаючи дотримуватися цього нового закону, особливо у контексті подій на Близькому Сході. Так, Маск отримав попередження про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі.

У листі від чиновника зазначалося, що Євросоюз має підстави вважати, що соціальна мережа використовується для поширення «незаконного контенту та дезінформації». Відповідно до нового закону, за порушення такого роду мережам загрожують штрафи до 6% від їхнього річного обороту, що в разі X могло б складати сотні мільйонів доларів.

У відповіді Яккаріно заявила, що після атаки у Ізраїлі на соціальній мережі був створений оперативний штаб для вирішення ситуації. Крім видалення облікових записів і повідомлень, було надано контекст для десятків тисяч твітів, як міра боротьби із дезінформацією. У листі вказується, що мережа X не має наміру служити платформою для терористичних організацій чи екстремістських груп, що використовують насильство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 1300.

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