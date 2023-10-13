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Платформа Маска X удалила сотни записей и сообщений, связанных с «Хамасом»

11:37, 13 октября 2023
В Маска заявили, что после атаки в Израиле на социальной сети был создан оперативный штаб.
Платформа Маска X удалила сотни записей и сообщений, связанных с «Хамасом»
Источник фото: Delfi
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Социальная сеть X (в прошлом – Twitter) приняла решение удалить сотни учетных записей, имеющих связь с палестинским радикальным движением «Хамас», а также были удалены десятки тысяч сообщений, связанных с атаками, произошедшими 7 октября в Израиле. Об этом говорится в письме генерального директора этой платформы Линды Яккарино в ответ на запрос Евросоюза.

По данным, закон о цифровой безопасности Евросоюза, вступивший в силу 25 августа, требует от социальных сетей тщательно модерировать публикуемый контент. Ранее комиссар Евросоюза по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон обратился к владельцу сети X Илону Маску призывая придерживаться этого нового закона, особенно в контексте событий на Ближнем Востоке. Так, Маск получил предупреждение о последствиях за дезинформацию о войне в Израиле.

В письме от чиновника отмечалось, что Евросоюз имеет основания считать, что социальная сеть используется для распространения «незаконного контента и дезинформации». Согласно новому закону, за нарушения такого рода сетям грозят штрафы до 6% от их годового оборота, что в случае X могло бы составлять сотни миллионов долларов.

В ответе Яккарино заявила, что после атаки в Израиле на социальной сети был создан оперативный штаб для разрешения ситуации. Помимо удаления учетных записей и сообщений, был предоставлен контекст для десятков тысяч твитов, как мера борьбы с дезинформацией. В письме указывается, что сеть X не намерена служить платформой для террористических организаций или экстремистских групп, использующих насилие.

Напомним, ранее сообщалось, количество жертв нападения ХАМАСа на Израиль возросло до 1300.

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