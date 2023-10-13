В Швеции впервые судили мужчину за сожжение Корана

В Швеции суд признал действия мужчины направленными на ухудшение отношений с мусульманами.

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Шведский суд вынес решение по делу о разжигании этнической вражды из-за сожжения Корана в 2020 году. Этот приговор, впервые в истории страны в таком роде делах, касается волны сожжений Корана, которая возмутила мировую общественность и породила серьезные последствия для Швеции. Об этом сообщает The Hindu.

Основные события дела развернулись в следующем порядке:

В сентябре 2020 года 27-летний мужчина снял видеоклип возле собора в городе Линчепинг, где он демонстрировал, как сжигает Коран, предварительно обернутый в кусок бекона. Над этим ужасным поступком была закреплена оскорбительная надпись, направленная против пророка Мухаммеда.

Это событие вызвало массовое возмущение как в Швеции, так и по всему миру. Сожжение Корана стало «приоритетной целью» страны, и разведывательное агентство Швеции подняло уровень террористической тревоги вследствие возможных последствий.

Окружной суд города Линчепинг признал мужчину виновным в «агитации против этнической группы». Суд считает, что действия обвиняемого были направлены на ухудшение отношений с мусульманами, а не на критику ислама как религии. Суд также признал, что эти действия не способствовали объективной и ответственной дискуссии.

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