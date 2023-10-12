ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский сообщил, что Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность ПАСЕ за это значимое решение и подчеркнул его вес для Украины.

«Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и чествование памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно», – написал Зеленский в Twitter.

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