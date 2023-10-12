ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський повідомив, що Європарламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський висловив свою вдячність ПАРЄ за це значуще рішення і підкреслив його вагу для України.

«Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче», – написав Зеленський в Twitter.

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