У Швеції вперше судили чоловіка за спалення Корану

У Швеції суд визнав дії чоловіка спрямованими на погіршення стосунків із мусульманами.

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Шведський суд виніс рішення у справі про розпалювання етнічної ворожнечі через спалення Корану 2020 року. Цей вирок, вперше в історії країни у такому роді справах, стосується хвилі спалень Корану, яка обурила світову громадськість та породила серйозні наслідки для Швеції. Про це повідомляє The Hindu.

Основні події справи розгорнулися в наступному порядку:

У вересні 2020 року 27-річний чоловік зняв відеокліп біля собору в місті Лінчепінг, де він демонстрував, як спалює Коран, попередньо обгорнутий у шматок бекону. Над цим жахливим вчинком було закріплено образливий напис, спрямований проти пророка Мухаммеда.

Ця подія викликала масове обурення як в Швеції, так і по всьому світі. Спалення Корану стало «пріоритетною ціллю» країни, і розвідувальне агентство Швеції підняло рівень терористичної тривоги внаслідок можливих наслідків.

Окружний суд міста Лінчепінг визнав чоловіка винним в «агітації проти етнічної групи». Суд вважає, що дії обвинуваченого були спрямовані на погіршення стосунків із мусульманами, а не на критику ісламу як релігії. Суд також визнав, що ці дії не сприяли об'єктивній і відповідальній дискусії.

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