Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Належить до компетенції правоохоронних органів, а не суду: ВП ВС відмовила у перегляді рішень після встановлення ЄСПЛ відсутності ефективного розслідування жорстокого поводження правоохоронців

Велика Палата Верховного Суду відхилила заяву про перегляд судових рішень після встановлення ЄСПЛ порушення конвенційних прав заявника на ефективне розслідування його скарг на жорстоке поводження, а також порушенням розумного строку кримінального провадження.

У чоловіка примусово вилучили авто на користь військової частини, - Верховний Суд вирішив питання юрисдикції спору

Верховний Суд розглянув справу, в якій працівники відділу поліції і представники територіальної оборони Черкаської області вилучили авто у власника на користь військової частини Національної гвардії.

Громадську раду доброчесності пропонують залучити до конкурсу в місцеві суди разом із введенням поліграфу для певних кандидатів

ГРД буде формуватися за новими правилами з 2025 року, а стосовно всіх осіб, які отримають негативний висновок ГРД під час конкурсу, ВРП призначатиме поліграф на етапі внесення Президенту подання про призначення, - законопроект

Кардинальні зміни у процедурі добору суддів та кваліфоцінювання, - Денис Маслов зареєстрував законопроект

Внесено законопроект про зміни до закону про судоустрій і статус суддів стосовно добору кандидатів в судді та кваліфікаційного оцінювання.

Закон про звернення громадян перепишуть, — у Мін’юсті готують законопроект

У Мін’юсті розробили законопроект про звернення, який оновить чинне законодавство про звернення громадян.

  1. У світі

Євросоюз попередив Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі

14:05, 11 жовтня 2023
У соцмережі X розповсюджували маніпулятивні зображення та факти, зокрема старі зображення збройних конфліктів, які не мають відношення до Ізраїля, чи кадри, які насправді були зроблені у відеоіграх.
Євросоюз попередив Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Євросоюз може застосувати заходи проти X (колишній Twitter), оскільки у соцмережі масово розповсюджується дезінформацію про війну в Ізраїлі. Про це йдеться у листі єврокомісара Тьєррі Бретона власнику X (Twitter) Ілону Маску, повідомляє The Guardian.

«Після терористичних атак, скоєних ХАМАС проти Ізраїлю, ми маємо підстави вважати, що ваша платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС», - йдеться у листі.

Єврокомісар наголосив, що у соцмережі Ілона Маска розповсюджували підроблені та маніпулятивні зображення та факти, зокрема старі зображення збройних конфліктів, які не мають відношення до Ізраїля, чи кадри, які насправді були зроблені у відеоіграх.

Маска закликали протягом найближчих 24 годин забезпечити «швидку, точну та повну реакцію» на прохання зв'язатися з Європолом та «відповідними правоохоронними органами» стосовно дезінформації в X (Twitter).

Раніше ми писали, що колишні топменеджери Twitter відсудили в компанії Маска $1,1 мільйона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики