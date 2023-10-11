Євросоюз попередив Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі

У соцмережі X розповсюджували маніпулятивні зображення та факти, зокрема старі зображення збройних конфліктів, які не мають відношення до Ізраїля, чи кадри, які насправді були зроблені у відеоіграх.

Євросоюз може застосувати заходи проти X (колишній Twitter), оскільки у соцмережі масово розповсюджується дезінформацію про війну в Ізраїлі. Про це йдеться у листі єврокомісара Тьєррі Бретона власнику X (Twitter) Ілону Маску, повідомляє The Guardian.

«Після терористичних атак, скоєних ХАМАС проти Ізраїлю, ми маємо підстави вважати, що ваша платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС», - йдеться у листі.

Єврокомісар наголосив, що у соцмережі Ілона Маска розповсюджували підроблені та маніпулятивні зображення та факти, зокрема старі зображення збройних конфліктів, які не мають відношення до Ізраїля, чи кадри, які насправді були зроблені у відеоіграх.

Маска закликали протягом найближчих 24 годин забезпечити «швидку, точну та повну реакцію» на прохання зв'язатися з Європолом та «відповідними правоохоронними органами» стосовно дезінформації в X (Twitter).

Раніше ми писали, що колишні топменеджери Twitter відсудили в компанії Маска $1,1 мільйона.

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