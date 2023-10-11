Евросоюз предупредил Маска о последствиях за дезинформацию о войне в Израиле

В соцсети X распространялись манипулятивные изображения и факты, в том числе старые изображения вооруженных конфликтов, не имеющие отношения к Израилю, или кадры, которые на самом деле были сделаны в видеоиграх.

Евросоюз может применить меры против X (бывший Twitter), поскольку в соцсети массово распространяется дезинформация о войне в Израиле. Об этом говорится в письме еврокомиссара Тьерри Бретона владельцу X (Twitter) Илону Маску, сообщает The Guardian.

«После террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля, у нас есть основания полагать, что ваша платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС», - говорится в письме.

Еврокомиссар подчеркнул, что в соцсети Илона Маска распространяли поддельные и манипулятивные изображения и факты, в том числе старые изображения вооруженных конфликтов, не имеющих отношения к Израилю, или кадры, которые действительно были сделаны в видеоиграх.

Маска призвали в ближайшие 24 часа обеспечить «скорую, точную и полную реакцию» на просьбу связаться с Европолом и «соответствующими правоохранительными органами» относительно дезинформации в X (Twitter).

Ранее сообщалось, что бывшие топ-менеджеры Twitter отсудили у компании Маска $1,1 миллиона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.