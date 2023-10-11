Украинцы за последние три года открыли рекордное количество ФЛП в сентябре

Среди наиболее популярных видов деятельности – розничная торговля.

Изображение: freepik.com

В сентябре украинцы открыли 35587 ФЛП. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года, сообщает платформа открытых данных «Опендатабот».

Предыдущий рекорд – 31 477 – был зафиксирован в июне 2023 года.

Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не изменяются. Почти половина новых ФЛП – 43% – открываются в сфере торговли: розничная торговля (12 777 от общего количества вновь дел) и оптовая торговля – 2343 ФЛП. В топ-3 также попали дела по предоставлению индивидуальных услуг – 3244.

Пятая часть от всех новых ФЛП — 21% или 7407 — открывается на Киевщине. Второе и третье место по количеству новых дел занимают Днепропетровщина (3210) и Львовщина (2862).

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