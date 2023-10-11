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  1. В Україні

Українці за останні три роки відкрили рекордну кількість ФОПів у вересні

13:30, 11 жовтня 2023
Серед найпопулярніших видів діяльності – роздрібна торгівля.
Українці за останні три роки відкрили рекордну кількість ФОПів у вересні
Зображення: freepik.com
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У вересні українці відкрили 35 587 ФОПів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки, повідомляє платформа відкритих даних «Опендатабот».

Попередній рекорд — 31 477 — було зафіксовано у червні 2023 року.

Найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються. Майже половина нових ФОПів — 43% — відкриваються у сфері торгівлі: роздрібна торгівля (12 777 від загальної кількості новостворених справ) та оптова торгівля — 2343 ФОПи. У топ-3 також потрапили справи з надання індивідуальних послуг — 3244.

П’ята частина від усіх нових ФОПів — 21% або ж 7407 — відкривається на Київщині. Друге й третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3210) та Львівщина (2862).

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