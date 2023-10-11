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  1. Суспільство

11 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

11:12, 11 жовтня 2023
В Україні вперше відзначають День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ
11 жовтня: яке сьогодні свято та головні події
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У середу, 11 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Сьогодні вперше у Збройних Силах України відзначається професійне свято - День фахівців логістичного забезпечення ЗС України.

Сили логістики — формування у складі ЗСУ для технічного та тилового забезпечення, шляхом зберігання, підготовки (ремонту) і транспортування всієї номенклатури озброєння, боєприпасів, військової техніки, продовольства, та іншого.

11 жовтня в Україні та світі святкують Міжнародний день дівчаток. Головною метою цього свята є поширення в суспільстві інформації про проблеми, з якими стикаються більшість дівчат підліткового й неповнолітнього віку – незахищеність, нерівність, соціальна несправедливість. День є глобальною ініціативою, яка спрямована на захист прав дівчат для вирішення проблем, які можуть у них виникнути.

Також 11 жовтня Міжнародний день камінг-ауту. День створений для того, щоб підтримати членів ЛГБТ-спільноти в їхньому бажанні зробити камінг-аут, тобто відкрите й добровільне визнання перед близькими, рідними, друзями своєї сексуальної орієнтації та гендерної належності, яка відрізняється від традиційної. Вперше свято пройшло в США 1988 року, а його ініціаторами стали Роберт Айгберг (психолог) і Джин О'Лірі (активістка, політична лідерка, відкрита лесбійка).

А ще 11 жовтня Міжнародний день дзиґи. Святкування припадає на другу середу жовтня. Дата була запропонована Музеєм вовчка та йо-йо в Берлінгтоні (штат Вісконсин, США). За словами археологів, дзиґа – це найдавніша іграшка у світі. Найперша знайдена має вік приблизно 6000 років. Відомий поет Гомер описав дзиґу в VIII столітті до нашої ери.

Яке сьогодні церковне свято

11 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого Філіпа. Він був одним з апостолів і походив із Кесарії Палестинської. Інші учні Ісуса Христа обрали його дияконом слідом за святим Стефаном. В час, коли почалися гоніння на християн, Стефан загинув, а Філіп вирішив залишити Єрусалим і рушити до одного із самарських міст, де почав проповідувати. Апостол розповідав усім, хто хотів його слухати, про Христа, а також творив чудеса і зціляв хворих. Завдяки йому багато язичників увірували в Ісуса.

Календар важливих подій за 11 жовтня:

1138 рік – стається землетрус в Алеппо, який забирає життя 230 тисяч людей;

1881 рік – американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;

1887 рік – американський винахідник Томас Едісон отримує патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;

1891 рік – у Стокгольмі відкривають перший етнографічний музей просто неба;

1899 рік – починається Друга англо-бурська війна;

1921 рік – на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створюють незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

1938 рік – центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;

2018 рік – Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

  

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