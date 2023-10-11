Розвідка Ізраїлю попереджала про активність у соцмережах бойовиків ХАМАС, але військові не відреагували — ЗМІ

Інформацію передали військовослужбовцям, які перебували на кордоні, але попередженням вони не скористалися.

Фото: nyt.com

Перед нападом бойовиків ХАМАС розвідка Ізраїлю зафіксувала збільшення їхньої активності в соціальних мережах і попередила про це військових на кордоні, проте вони не відреагували. Про це стверджує The New York Times.

Аналізуючи провал однієї з найкращих розвідувальних служб світу, видання цитує слова двох високопосадовців ізраїльської служби безпеки, які заявили, що незадовго до початку атаки розвідка виявила сплеск активності в соціальних мережах бойовиків із Гази. Інформація була передана військовослужбовцям, які перебувають на кордоні, але попередженням вони не скористалися - або не прочитали, або не отримали.

Вранці ХАМАС за допомогою дронів вивів із ладу частину станцій мобільного зв'язку та спостережні вежі ізраїльської армії вздовж кордону, що не дозволило контролювати територію віддалено за допомогою камер. Також БПЛА знищили кулемети на дистанційному управлінні, встановлені на прикордонних укріпленнях. Це дозволило бойовикам ХАМАС наблизитися до прикордонного паркану і прорвати його одразу в кількох місцях, у тому числі за допомогою бульдозерів.

У бесіді з NYT 4 чиновники служби безпеки Ізраїлю заявили, що за попередніми даними, ХАМАС вдалося здійснити вторгнення через низку порушень у роботі щодо безпеки як з боку розвідки, так і військових. Серед іншого, це:

- нездатність розвідки відстежувати ключові канали зв'язку, які використовуються бойовиками ХАМАС;

- надмірне використання віддаленого обладнання для спостереження за кордоном, яке легко було відключено;

- Командири перебували на одній прикордонній базі, яку захопили на початковому етапі вторгнення, що позбавило можливості зв'язку з іншими військовими;

- Бойовики ХАМАС знаючи, що деякі канали їхнього зв'язку прослуховуються Ізраїлем, говорили про те, що не готуються до атаки. Розвідка прийняла ці дані за чисту монету.

Колишній високопосадовець Ради нацбезпеки Ізраїлю Йоель Гузанський заявив, що країна витрачає мільярди на спостереження за ХАМАС, проте «через секунду все звалилося, як доміно».

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

Крім того, ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.