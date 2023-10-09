ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі

Терористи погрожують почати вбивати полонених ізраїльтян у прямому ефірі.

Терористична організація ХАМАС заявила, що стратить ізраїльських заручників, захоплених під час прориву на територію Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ продовжить завдавати авіаударів по сектору Газа.

Нагадаємо, терористи захопили як військових, так і цивільних.

«З цієї години будь-який напад на наших людей, які перебувають у їхніх будинках у Газі, буде зустрінуто стратою цивільних заручників, яка транслюватиметься в мережі», - сказав один із терористів.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

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