ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі

Терористична організація ХАМАС заявила, що стратить ізраїльських заручників, захоплених під час прориву на територію Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ продовжить завдавати авіаударів по сектору Газа.
Нагадаємо, терористи захопили як військових, так і цивільних.
«З цієї години будь-який напад на наших людей, які перебувають у їхніх будинках у Газі, буде зустрінуто стратою цивільних заручників, яка транслюватиметься в мережі», - сказав один із терористів.
Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.
Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.