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Малюська опублікував відео з білим порошком та анонсував нові тендери

20:34, 9 жовтня 2023
Денис Малюська повідомив, що закінчується борошно.
Малюська опублікував відео з білим порошком та анонсував нові тендери
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Міністр юстиції України Денис Малюська незвично анонсував закупку борошна. На своїй сторінці у Facebook посадовець оприлюднив відео та написав: «хакери зламали мій екаунт і опублікували це відео не дивіться!».

На відео він сидить за робочим столом, на якому насипано трохи борошна, і повідомив, що планується велика закупка.

«Борошно закінчується. Вже на наступному тижні и плануємо придбати на прозоро маркет 2000 тон борошна. 6 лотів», - сказав Малюська, додавши, що «дорого купувати не будемо».

Раніше Денис Малюська пожартував з приводу вимоги партнерів про максимальну прозорість урядовців, оприлюднивши фото зі спальні готелю.

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