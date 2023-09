Денис Малюська пожартував з приводу вимоги партнерів про максимальну прозорість урядовців, оприлюднивши фото зі спальні готелю

Міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив фото зі спальні готелю, де перебуває у відрядженні, пошуткувавши про вимогу іноземних партнерів стосовно максимальної прозорості українських урядовців.

Джерело фото: Denis Malyuska / Facebook

Міністр юстиції Денис Малюська перебуває у службовому відрядженні, зокрема, він мав виступ на конференції міністрів юстиції країн – членів Ради Європи, яка відбувалася у Ризі.

Під час візиту, як відомо, відбулося ветування законопроекту про електронне декларування через вимогу стосовно відкриття Реєстру декларацій.

Вочевидь, з приводу цього й пожартував міністр юстиції.

«Наші іноземні партнери очікують від українських урядовців максимальної прозорості))

в принципі, я не заперечую, але знав би, трохи у спортзал би походив перед відрядженням

вранці на рецепшн почув на свою адресу: you looked so tired when you came yesterday!

але коли я повертався в готель, на рецепшн уже нікого не було…», - зазначив Денис Малюська, супроводивши цей пост фото зі спальні готелю, де на стелі над ліжком було розміщено світильник, схожий на камеру відеоспостереження.

Нагадаємо, наразі став відомий текст вето Президента Зеленського на закон про е-декларування. «Судово-юридична газета» писала, чиї декларації з’являться у відкритому доступі, а чиї – не з’являться.

Автор: Наталя Мамченко

