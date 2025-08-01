Юлія Свириденко доручила міністру фінансів підготуватися до формування конкурсної комісії для відбору керівника Митної служби з «міжнародниками»

Кабмін готується почати відбір керівника Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.

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Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що провела 1 серпня нараду з Міністром фінансів України Сергієм Марченком.

«Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету» – зазначила вона.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 17 жовтня 2024 року підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

У МВФ час від час нагадують, що українська влада повинна прискорити реформи Державної митної служби та Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зокрема – призначити нових керівників двох установ.

Автор: Наталя Мамченко

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