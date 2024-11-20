МВФ чекає, що Україна прискориться з призначенням очільників Бюро економічної безпеки та Митної служби за участі міжнародних експертів

Україна повинна створити Вищий суд з питань публічно-правових спорів за участі міжнародних експертів, а також призначити керівництво БЕБ і Державної митної служби за участі міжнародних експертів, щоб отримати гроші від МВФ.

Українська влада повинна прискорити реформи Державної митної служби та Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зокрема – призначити нових керівників двох установ, як це планувалося під час прийняття законодавства на початку цього року. Відповідну заяву зробили 19 листопада у МВФ за результатами досягнення угоди на рівні персоналу щодо Шостого перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF). За умови схвалення Виконавчою радою МВФ Україна отримає доступ до близько 1,1 мільярда доларів США.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

Аналогічно, з міжнародними експертами будуть вибирати нового очільника БЕБ. Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін розпорядженням від 4 жовтня 2024 р. №941-р затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Туди увійшли три українських представника і три міжнародних. Втім, з тих пір жодних новин про роботу цієї комісії не було.

Також у МВФ підкреслили, що «незалежність, компетентність і авторитет антикорупційних і судових інституцій слід продовжувати зміцнювати».

«Нещодавнє ухвалення парламентом закону про реформування Рахункової палати України є позитивним кроком у цьому напрямку.

Зміцнення Кримінального процесуального кодексу (йдеться про зміни щодо вилучення можливості автоматично закрити кримінальну справу у разі спливу строків досудового розслідування – прим. ред.) та створення нового Вищого адміністративного суду (Вищого суду з публічно-правових спорів – прим. ред.) є ключовими найближчими пріоритетами.

Своєчасне завершення та оприлюднення першого звіту зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) сприятиме ефективній антикорупційній діяльності.

Очікується, що повний склад наглядової ради «Укренерго» буде відновлено на початку грудня, а незалежне оцінювання наглядових рад ключових енергетичних державних підприємств буде проведено в першому кварталі 2025 року» - зазначено у заяві МВФ.

Нагадаємо, що вимогою до процедури створення нового Вищого суду з публічно-правових спорів є вирішальна роль у процесі його відбору міжнародних експертів. Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 12206 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо діяльності Вищого суду з публічно-правових спорів зареєстрували 14 листопада перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець та заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш.

Крім того, як вже писала «Судово-юридична газета», вступ в силу податкового пакету про підвищення податків в Україні є обов’язковою вимогою для продовження фінансування України від МВФ. МВФ також вказало, що українські органи влади повинні бути готовими реагувати на фіскальні шоки компенсуючими заходами, зокрема, такими як підвищення основної ставки ПДВ. Вочевидь, мається на увазі вимога про підписання законопроекту 11416-д про підвищення податків, у тому числі, військового збору для громадян із зарплати з 1,5% до 5%, та подальші зміни щодо посилення збору податків.

Україна також повинна продовжувати зусилля щодо мобілізації внутрішніх надходжень і реалізації Національної стратегії доходів (НСД), включаючи зменшення ухилення від сплати податків.

Також пріоритети включають зміцнення системи санації банків, планування на випадок непередбачених ситуацій і нагляд на основі ризиків.

Автор: Наталя Мамченко

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