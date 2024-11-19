Як вимикатимуть світло 20 листопада — відповідь Укренерго

20 листопада графіки відключень світла діятимуть по всій країні.

У середу, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графік відключень за вашою адресою можете дізнатись на офіційних сторінках оператора системи розподілу», — вказали в Укренерго.

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