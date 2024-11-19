Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Як вимикатимуть світло 20 листопада — відповідь Укренерго

18:31, 19 листопада 2024
20 листопада графіки відключень світла діятимуть по всій країні.
Як вимикатимуть світло 20 листопада — відповідь Укренерго
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графік відключень за вашою адресою можете дізнатись на офіційних сторінках оператора системи розподілу», — вказали в Укренерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський анонсував перезапуск дипломатичної служби і зміни у посольствах

«До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7+», зазначив Володимир Зеленський у своєму виступі в парламенті.

Кандидати на посади членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів по квоті Омбудсмана: відомі претенденти

На посади членів КДКП претендують колишня голова Конкурсної комісії з обрання керівника САП, адвокат та земляк Дмитра Лубінця.

Володимир Зеленський анонсував для українців до 25 років систему контрактів на військову службу і спрощення кадрового просування

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зниження мобілізаційного віку не готується, але для громадян до 25 років буде діяти система контрактів, а також планується запровадити кадрове просування без прив’язки звань до посад.

Парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік – норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на рік

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

Підвищення податків, готовність до підвищення ПДВ, створення нового вищого суду – у МВФ назвали умови для продовження підтримки України

Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для продовження фінансування України від МВФ, і органи влади повинні бути готовими до підвищення основної ставки ПДВ – МВФ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду