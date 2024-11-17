Практика судів
  1. В Україні

Українські АЕС через російський удар скоротили виробництво електроенергії, пошкоджені кілька підстанцій, — МАГАТЕ

15:27, 17 листопада 2024
Зазнали пошкодження кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС.
Українські АЕС через російський удар скоротили виробництво електроенергії, пошкоджені кілька підстанцій, — МАГАТЕ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росіяни 17 листопада завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. 

Внаслідок атаки зазнали пошкодження кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Через обстріли АЕС були змушені скоротити виробництво електроенергії.

«Діючі українські атомні електростанції сьогодні вранці скоротили виробництво електроенергії як запобіжний захід після широкомасштабних військових дій по всій країні, які, за повідомленнями, були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки», - заявив Гроссі.

Хоча Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС і не зазнали безпосередніх прямих ударів та не зупинили роботу, «кілька електричних підстанцій, від яких вони залежать, зазнали подальших пошкоджень під час ударів».

«Головні лінії електропередач від чотирьох підстанцій були відключені. Наразі лише два з дев’яти діючих реакторів у країні виробляють електроенергію на 100-відсотковій потужності», - вказали в МАГАТЕ

За словами Гроссі, команди МАГАТЕ, які працюють на АЕС, чули звуки діяльності ППО й укривалися під час повітряних тривог.

«На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ чула гучний вибух. На Рівненській АЕС були недоступні дві лінії електропередач потужністю 330 кіловольт», - повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Наголошується, що АЕС потребують стабільного зв’язку з електромережею як для передачі виробленої електроенергії, так і для отримання зовнішнього живлення для охолодження реакторів.

«Ми ще оцінюємо повний масштаб збитків. У цей критичний час я наголошую на важливості дотримання семи ключових принципів ядерної безпеки та захищеності під час конфлікту, зокрема четвертого принципу, згідно з яким усі ядерні об'єкти мають бути забезпечені надійним електропостачанням від зовнішньої мережі», - заявив Гроссі.

Раніше повідомлялося, що ворог обстріляв теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.

Додамо, що над Києвом знищено ракети Х-101, «Кинджал», «Іскандер», «Циркон» і десяток дронів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф МАГАТЕ АЕС обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: відсутність інформації про припинення виплати пенсії на території держав-учасниць СНД не може бути підставою для відмови у призначенні і поновленні виплати пенсії за новим місцем проживання пенсіонера

Не передбачено такої умови для виплати пенсії, як надання особою документів, що підтверджують припинення виплати пенсії на території, де особа раніше отримувала пенсію.

Верховний Суд пояснив, чи можуть адвокати шляхом адвокатських запитів звертатися до ТЦК за відстрочкою для клієнтів

Також Верховний Суд зазначив, що якщо на утриманні військовозобов’язаного перебувають троє дітей, але одній дитині виповнилося 18 років, то право на відстрочку відсутнє.

У Раді зареєстрували законопроект про створення Вищого суду з публічно-правових спорів

Ініціатором законопроекту про створення Вищого суду з публічно-правових спорів виступив перший заступник очільника фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Розширення площі тимчасових споруд без попереднього отримання паспорта прив'язки є підставою для їх демонтажу – Верховний Суд

Верховний Суд роз’яснив підстави демонтажу незаконних МАФів.

ДТП на парковці – як водій зміг довести, що це не він вдарив інший автомобіль

Поліція звинуватила водія в тому, що він зачепив на парковці інший автомобіль, але водій зміг довести свою невинуватість.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва