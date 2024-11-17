Українські АЕС через російський удар скоротили виробництво електроенергії, пошкоджені кілька підстанцій, — МАГАТЕ

Зазнали пошкодження кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС.

Росіяни 17 листопада завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Внаслідок атаки зазнали пошкодження кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Через обстріли АЕС були змушені скоротити виробництво електроенергії.

«Діючі українські атомні електростанції сьогодні вранці скоротили виробництво електроенергії як запобіжний захід після широкомасштабних військових дій по всій країні, які, за повідомленнями, були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки», - заявив Гроссі.

Хоча Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС і не зазнали безпосередніх прямих ударів та не зупинили роботу, «кілька електричних підстанцій, від яких вони залежать, зазнали подальших пошкоджень під час ударів».

«Головні лінії електропередач від чотирьох підстанцій були відключені. Наразі лише два з дев’яти діючих реакторів у країні виробляють електроенергію на 100-відсотковій потужності», - вказали в МАГАТЕ

За словами Гроссі, команди МАГАТЕ, які працюють на АЕС, чули звуки діяльності ППО й укривалися під час повітряних тривог.

«На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ чула гучний вибух. На Рівненській АЕС були недоступні дві лінії електропередач потужністю 330 кіловольт», - повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Наголошується, що АЕС потребують стабільного зв’язку з електромережею як для передачі виробленої електроенергії, так і для отримання зовнішнього живлення для охолодження реакторів.

«Ми ще оцінюємо повний масштаб збитків. У цей критичний час я наголошую на важливості дотримання семи ключових принципів ядерної безпеки та захищеності під час конфлікту, зокрема четвертого принципу, згідно з яким усі ядерні об'єкти мають бути забезпечені надійним електропостачанням від зовнішньої мережі», - заявив Гроссі.

Раніше повідомлялося, що ворог обстріляв теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.

Додамо, що над Києвом знищено ракети Х-101, «Кинджал», «Іскандер», «Циркон» і десяток дронів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.