Практика судів
  1. В Україні

Росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання

10:02, 17 листопада 2024
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

«Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів», — про це повідомляє ДТЕК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК попросило Верховну Раду перенести запуск закону про лобіювання, щоб донори встигли допомогти зі створенням Реєстру лобістів

НАЗК попросило відкласти запуск Реєстру лобістів, бо у бюджеті на це немає коштів, і потрібна допомога міжнародних донорів.

Новий Вищий суд з публічно-правових спорів буде розглядати спори про анулювання реєстрації політичної партії – законопроект

Також до Вищого суду з публічно-правових спорів, який створять за участі міжнародних експертів, будуть оскаржуватися рішення комісій з відбору директора НАБУ, керівника САП, голови НАЗК, де вирішальну роль грають міжнародні експерти.

Судді колишнього Верховного Суду України судяться з Верховним Судом за винагороду, яку вони не отримували, тому що не здійснювали правосуддя

Крапку у питанні виплати винагороди колишнім суддям ВСУ доведеться поставити саме Верховному Суду.

Конкурс на посаду члена ВККС – перемогли суддя господарського суду та суддя Вищого антикорупційного суду

Вища рада правосуддя має визначити, хто з кандидатів стане членом ВККС – Оксана Андрійчук або Віталій Крикливий.

«Чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік – проект бюджету на 2025 рік

Кабмін врахував пропозицію про перевірку пенсіонерів, які отримують «чорнобильську пенсію».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва