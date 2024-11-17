Росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів», — про це повідомляє ДТЕК.

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