Россия обстреляла теплоэлектростанцию ​​ДТЭК — серьезно повреждено оборудование

По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате утренней ракетной атаки повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По предварительной информации, пострадавших нет.

«В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз», — сообщает ДТЭК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.