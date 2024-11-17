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Стало известно, как украинцы могут увеличить выплаты, если выйти на пенсию позже

10:56, 17 ноября 2024
Граждане, которые откладывают выход на пенсию, могут увеличить размер выплаты.
Стало известно, как украинцы могут увеличить выплаты, если выйти на пенсию позже
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Стало известно, как украинцы могут увеличить пенсионную выплату, если выйти на заслуженный отдых позже. Об этом сообщает «24 канал».

Украинцы, которые откладывают выход на пенсию, могут увеличить размер выплаты. Так, отсрочка пенсии сроком до пяти лет гарантирует рост пенсии на 0,5% за каждый полный месяц дополнительного страхового стажа.

Если человек работает более 5 лет после достижения пенсионного возраста, его пенсия увеличивается на 0,75% за каждый дополнительный месяц.

Ориентировочно пенсию можно увеличить следующим образом:

  • 1 год отсрочки – на 6%;
  • 2 года – на 12%;
  • 5 лет – на 36%;
  • 10 лет – на 72%.

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