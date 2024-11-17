Стало відомо, як українці можуть збільшити виплати, якщо вийти на пенсію пізніше

Громадяни, які відтерміновують вихід на пенсію, можуть збільшити розмір виплати.

Стало відомо, як українці можуть збільшити пенсійну виплату, якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше. Про це повідомляє «24 канал».

Українці, які відтерміновують вихід на пенсію, можуть збільшити розмір виплати. Так, відстрочка пенсії на строк до п'яти років гарантує зростання пенсії на 0,5% за кожний повний місяць додаткового страхового стажу.

Якщо ж людина працює понад 5 років після досягнення пенсійного віку, її пенсія збільшується на 0,75% за кожен додатковий місяць.

Орієнтовно пенсію можна збільшити так:

1 рік відстрочки – на 6%;

2 роки — на 12%;

5 років — на 36%;

10 років — на 72%.

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