У Швеції лось зайшов до гаража автокомпанії та потрощив три BMW, відео

Завдані збитки оцінюють у суму приблизно 20 тисяч доларів.

У Швеції на околиці міста Гетеборг лось забрів на склад магазину з уживаними автівками потрощив три BMW. Про це повідомляє UPI.

Віктор Ортегрен, директор компанії Schmiedmann, що спеціалізується на автомобілях BMW, ставив свій човен на зберігання в гаражі компанії на околиці Гетеборга, коли почув гучний шум.

Чоловік виявив, що лось забрів у гараж і лазив на трьох припаркованих автомобілях BMW, зокрема відреставрованому BMW 850i.

Під час візиту лося ніхто з людей і тварин не постраждав. Завдані збитки оцінюють у суму приблизно 20 тисяч доларів.

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