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Украинские АЭС из-за российского удара сократили производство электроэнергии, повреждены несколько подстанций, — МАГАТЭ

15:27, 17 ноября 2024
Были повреждены несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС.
Украинские АЭС из-за российского удара сократили производство электроэнергии, повреждены несколько подстанций, — МАГАТЭ
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Россияне 17 ноября нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В результате атаки получили повреждения несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Из-за обстрелов АЭС были вынуждены сократить производство электроэнергии.

«Действующие украинские атомные электростанции сегодня утром сократили производство электроэнергии как меру пресечения после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, по сообщениям, были направлены на энергетическую инфраструктуру, что еще больше усилило риски для ядерной и физической ядерной безопасности», - заявил Гросси.

Хотя Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС и не получили непосредственных прямых ударов и не остановили работу, «несколько электрических подстанций, от которых они зависят, получили дальнейшие повреждения во время ударов».

«Главные линии электропередачи от четырех подстанций были отключены. Пока только два из девяти действующих реакторов в стране производят электроэнергию на 100-процентной мощности», - указали в МАГАТЭ.

По словам Гросси, команды МАГАТЭ, работающие на АЭС, слышали звуки деятельности ПВО и укрывались во время воздушных тревог.

«На Хмельницкой АЭС команда МАГАТЭ слышала громкий взрыв. На Ровенской АЭС были недоступны две линии электропередачи мощностью 330 киловольт», - сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

Отмечается, что АЭС нуждаются в стабильной связи с электросетью как для передачи производимой электроэнергии, так и для получения внешнего питания для охлаждения реакторов.

«Мы еще оцениваем полный масштаб ущерба. В это критическое время я подчеркиваю важность соблюдения семи ключевых принципов ядерной безопасности и защищенности во время конфликта, в частности четвертого принципа, согласно которому все ядерные объекты должны быть обеспечены надежным электроснабжением от внешней сети», - заявил Гросси.

Ранее сообщалось, что враг обстрелял теплоэлектростанцию ​​ДТЭК - серьезно повреждено оборудование.

Добавим, что над Киевом уничтожены ракеты Х-101, «Кинжал», «Искандер», «Циркон» и десяток дронов.

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