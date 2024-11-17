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Над Киевом уничтожены ракеты Х-101, «Кинжал», «Искандер», «Циркон» и десяток дронов, — КГВА

12:08, 17 ноября 2024
В результате вражеской атаки по столице пострадала.
Над Киевом уничтожены ракеты Х-101, «Кинжал», «Искандер», «Циркон» и десяток дронов, — КГВА
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Россияне 17 ноября нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти 3 месяца назад. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Для атаки украинских городов, в том числе Киева, противник применил крылатые ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, аэробалистические ракеты «Кинжал» с МиГ-31К, баллистические ракеты Искандер-М(KN-23), ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря, ударные БпЛА.

Под ударом врага оказалась практически вся территория Украины.

«В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась около 5 часов. Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробалистических ракет «Кинжал», несколько баллистических ракет Искандер-М(KN-23), вероятно, также гиперзвуковая ракета типа «Циркон», до десятка ударных БпЛА (точное количество и тип вооружения обнародуют Воздушные Силы). В результате массированного, комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву в Печерском районе поврежден 5-этажный жилой дом. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения. Достоверно известно об одной пострадавшей с ушибом головы, она в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больничное учреждение», - говорится в сообщении.

Как сообщал Президент Владимир Зеленский, Россия 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 140 воздушных целей.

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Киев обстрел

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