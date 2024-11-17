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Нужно ли перерегистрировать ПРРО в случае изменения адреса хозяйства – ответ ГНС

13:02, 17 ноября 2024
При изменении адреса хозяйства необходимо перерегистрировать программный регистратор расчетных операций.
Нужно ли перерегистрировать ПРРО в случае изменения адреса хозяйства – ответ ГНС
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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, нужно ли перерегистрировать ПРРО в случае смены адреса хозяйствования.

Так, в случае изменения местоположения или места жительства предприятие для перерегистрации программного регистратора расчетных операций должно подать Заявление о регистрации программных регистраторов расчетных операций по форме № 1-ПРРО (идентификатор формы J/F 1316605) с отметкой «Перерегистрация».

В таком случае, в результате которых изменяется контролирующий орган, в котором предприятие учитывается как налогоплательщик по основному месту учета, в течение двух рабочих дней после перевода налогоплательщика на обслуживание в контролирующий орган по новому месту учета средствами информационно-коммуникационной системы ГНС осуществляется перерегистрация ПРРО в контролирующий орган по новому основному месту учета субъекта хозяйствования как налогоплательщика.

Отмечается, что перед подачей соответствующего заявления необходимо предоставить информацию об изменениях объекта налогообложения (сообщение по форме 20-ОПП).

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РРО ГНС

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