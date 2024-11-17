Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Искусственный интеллект может определять пациентов, рискующих сердечным приступом в ближайшие 10 лет

12:44, 17 ноября 2024
Технология выявляет воспаление в сердце, которое не проявляется на компьютерной томографии.
Искусственный интеллект может определять пациентов, рискующих сердечным приступом в ближайшие 10 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Искусственный интеллект научился обнаруживать воспаление в сердце, не проявляющееся на компьютерной томографии. Об этом сообщает BBC.

Пилотная технология работает в пяти госпиталях Великобритании - в Оксфорде, Милтон-Кейнсе, Лестере, Ливерпуле и Вулвергемптоне.

Разработчик этой модели искусственного интеллекта, компания Caristo Diagnostics, заявила, что уже работает над адаптацией технологии для предотвращения инсультов и диабета.

«Эта технология трансформационна и кардинальна, потому что мы впервые можем выявить биологические процессы, невидимые для человеческого глаза, предшествующие развитию сужений и закупорок внутри сердца», — сказал профессор Кит Ченнон из Оксфордского университета.

Указывается, что пациентов, страдающих болью в груди, анализируют с помощью платформы Caristo Diagnostics CaRi-Heart AI.

Алгоритм, выявляющий воспаление коронарных артерий и бляшки, затем оценивается обученными операторами для проверки точности.

Исследования показали, что увеличение воспаления связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и летальных сердечных приступов.

По оценкам Британского кардиологического фонда, около 7,6 млн человек живут с сердечными заболеваниями в Британии, а ежегодные расходы Нацслужбы здоровья там составляют 7,4 млрд фунтов стерлингов, по правительственным данным. Около 350 000 пациентов ежегодно направляют на КТ сердца.

Исследование Orfan с участием 40 000 пациентов показало, что 80% людей возвращались после этого к семейному врачу без определенного плана профилактики или лечения.

Исследователи обнаружили: если у пациентов было воспаление в коронарных артериях, у них был в 20-30 раз выше риск смерти от проблем с сердцем в течение следующих 10 лет.

Также указывается, что с помощью технологии искусственного интеллекта 45% этих пациентов прописали лекарства или поощряли изменить образ жизни, чтобы предотвратить риск будущих сердечных приступов.

Этот метод также рассматривается в США и был одобрен для использования в Европе и Австралии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде зарегистрировали законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам

Инициатором законопроекта о создании Высшего суда по публично-правовым спорам выступил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Расширение площади временных сооружений без предварительного получения паспорта привязки является основанием для их демонтажа – Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил основания демонтажа незаконных МАФов.

ДТП на парковке – как водитель смог доказать, что это не он ударил соседний автомобиль

Полиция обвинила водителя в том, что он задел на парковке другой автомобиль, но водитель смог доказать свою невиновность.

Директор Днепропетровского НИИ судебных экспертиз Минюста Анастасия Куприянова: оценка уничтоженной недвижимости на оккупированной территории может проводиться дистанционно по предоставленным материалам

Директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Анастасия Куприянова советует не медлить с оценкой ущерба от вооруженной агрессии российской федерации, ведь нанесенный ущерб должен быть должным образом зафиксирован.

НАПК попросило Верховную Раду перенести запуск закон о лоббировании, чтобы доноры успели помочь с созданием Реестра лоббистов

НАПК попросило отложить запуск Реестра лоббистов, потому что в бюджете на это нет средств, и нужна помощь международных доноров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва