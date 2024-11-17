Искусственный интеллект может определять пациентов, рискующих сердечным приступом в ближайшие 10 лет

Технология выявляет воспаление в сердце, которое не проявляется на компьютерной томографии.

Искусственный интеллект научился обнаруживать воспаление в сердце, не проявляющееся на компьютерной томографии. Об этом сообщает BBC.

Пилотная технология работает в пяти госпиталях Великобритании - в Оксфорде, Милтон-Кейнсе, Лестере, Ливерпуле и Вулвергемптоне.

Разработчик этой модели искусственного интеллекта, компания Caristo Diagnostics, заявила, что уже работает над адаптацией технологии для предотвращения инсультов и диабета.

«Эта технология трансформационна и кардинальна, потому что мы впервые можем выявить биологические процессы, невидимые для человеческого глаза, предшествующие развитию сужений и закупорок внутри сердца», — сказал профессор Кит Ченнон из Оксфордского университета.

Указывается, что пациентов, страдающих болью в груди, анализируют с помощью платформы Caristo Diagnostics CaRi-Heart AI.

Алгоритм, выявляющий воспаление коронарных артерий и бляшки, затем оценивается обученными операторами для проверки точности.

Исследования показали, что увеличение воспаления связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и летальных сердечных приступов.

По оценкам Британского кардиологического фонда, около 7,6 млн человек живут с сердечными заболеваниями в Британии, а ежегодные расходы Нацслужбы здоровья там составляют 7,4 млрд фунтов стерлингов, по правительственным данным. Около 350 000 пациентов ежегодно направляют на КТ сердца.

Исследование Orfan с участием 40 000 пациентов показало, что 80% людей возвращались после этого к семейному врачу без определенного плана профилактики или лечения.

Исследователи обнаружили: если у пациентов было воспаление в коронарных артериях, у них был в 20-30 раз выше риск смерти от проблем с сердцем в течение следующих 10 лет.

Также указывается, что с помощью технологии искусственного интеллекта 45% этих пациентов прописали лекарства или поощряли изменить образ жизни, чтобы предотвратить риск будущих сердечных приступов.

Этот метод также рассматривается в США и был одобрен для использования в Европе и Австралии.

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