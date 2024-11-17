Штучний інтелект може визначати пацієнтів, які ризикують серцевим нападом в найближчі 10 років

Технологія виявляє запалення в серці, яке не проявляється на комп’ютерній томографії.

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Штучний інтелект навчився виявляти запалення в серці, яке не проявляється на комп’ютерній томографії. Про це повідомляє BBC.

Пілотна технологія працює в п’яти госпіталях Великої Британії — в Оксфорді, Мілтон-Кейнсі, Лестері, Ліверпулі та Вулвергемптоні.

Розробник цієї моделі штучного інтелекту, компанія Caristo Diagnostics, заявила, що вже працює над адаптацією технології для запобігання інсультам і діабету.

«Ця технологія є трансформаційною та кардинальною, тому що ми вперше можемо виявити біологічні процеси, невидимі для людського ока, які передують розвитку звужень і закупорок всередині серця», — сказав професор Кіт Ченнон з Оксфордського університету.

Вказується, що пацієнтів, які страждають від болю в грудях, аналізують за допомогою платформи Caristo Diagnostics CaRi-Heart AI.

Алгоритм, який виявляє запалення коронарних артерій і бляшки, потім оцінюється навченими операторами для перевірки точності.

Дослідження показали, що збільшення запалення пов’язане з вищим ризиком серцево-судинних захворювань і летальних серцевих нападів.

За оцінками Британського кардіологічного фонду, приблизно 7,6 млн людей живуть із серцевими захворюваннями у Британії, а щорічні витрати Нацслужби здоров’я там становлять 7,4 млрд фунтів стерлінгів, за урядовими даними. Близько 350 000 пацієнтів щороку скеровують на КТ серця.

Дослідження Orfan за участю 40 000 пацієнтів показало, що 80% людей поверталися після цього до сімейного лікаря без визначеного плану профілактики чи лікування.

Дослідники виявили: якщо пацієнти мали запалення в коронарних артеріях, у них був у 20-30 разів вищий ризик смерті від проблем із серцем протягом наступних 10 років.

Також вказується, що за допомогою технології штучного інтелекту 45% цих пацієнтів прописали ліки або заохочували змінити спосіб життя, щоб запобігти ризику майбутніх серцевих нападів.

Цей метод також розглядається в США і був схвалений для використання в Європі та Австралії.

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