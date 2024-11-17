У Дніпропетровській області ворожий обстріл забрав життя двох залізничників

Унаслідок ворожого удару смертельні поранення отримали двоє залізничників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росіяни 17 листопада завдали по Україні масований удар з використанням різних видів ракет та безпілотників.

Унаслідок ворожого удару по Дніпропетровській області смертельні поранення отримали двоє залізничників. Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Президент Володимир Зеленський, Росія 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Сили протиповітряної оборони знищили понад 140 повітряних цілей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.