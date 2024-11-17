На Вінниччині шахрай продав автівку військовому замість того, щоб передати безкоштовно

Замість того, щоб передати це авто на потреби Збройних Сил України безкоштовно, вирішив на цьому збагатитися та продав його військовим за 100 тисяч гривень.

На Вінниччині повідомлено про підозру у шахрайстві чоловіку, який продав автівку військовому замість того, щоб передати безкоштовно. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Зазначається, що місцевий житель у липні 2023 року отримав від сім’ї полеглого військовослужбовця позашляховик, який був отриманий у якості безоплатної міжнародної гуманітарної допомоги та використовувався військовослужбовцем під час виконання бойових завдань.

Однак, замість того, щоб передати це авто на потреби Збройних Сил України безкоштовно, вирішив на цьому збагатитися та, використовуючи обман, у жовтні 2023 року продав його військовим за 100 тисяч гривень.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом чоловікові загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.

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