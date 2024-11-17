Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині шахрай продав автівку військовому замість того, щоб передати безкоштовно

11:50, 17 листопада 2024
Замість того, щоб передати це авто на потреби Збройних Сил України безкоштовно, вирішив на цьому збагатитися та продав його військовим за 100 тисяч гривень.
На Вінниччині шахрай продав автівку військовому замість того, щоб передати безкоштовно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині повідомлено про підозру у шахрайстві чоловіку, який продав автівку військовому замість того, щоб передати безкоштовно. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Зазначається, що місцевий житель у липні 2023 року отримав від сім’ї полеглого військовослужбовця позашляховик, який був отриманий у якості безоплатної міжнародної гуманітарної допомоги та використовувався військовослужбовцем під час виконання бойових завдань.

Однак, замість того, щоб передати це авто на потреби Збройних Сил України безкоштовно, вирішив на цьому збагатитися та, використовуючи обман, у жовтні 2023 року продав його військовим за 100 тисяч гривень.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом чоловікові загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Вінниця автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директорка Дніпропетровського НДІ судових експертиз Мінюсту Анастасія Купріянова: оцінка знищеної нерухомості на окупованій території може проводиться дистанційно за наданими матеріалами

Директорка Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Анастасія Купріянова радить не зволікати із оцінкою збитків від збройної агресії російської федерації, адже нанесена шкода має бути належним чином зафіксована.

НАЗК попросило Верховну Раду перенести запуск закону про лобіювання, щоб донори встигли допомогти зі створенням Реєстру лобістів

НАЗК попросило відкласти запуск Реєстру лобістів, бо у бюджеті на це немає коштів, і потрібна допомога міжнародних донорів.

Новий Вищий суд з публічно-правових спорів буде розглядати спори про анулювання реєстрації політичної партії – законопроект

Також до Вищого суду з публічно-правових спорів, який створять за участі міжнародних експертів, будуть оскаржуватися рішення комісій з відбору директора НАБУ, керівника САП, голови НАЗК, де вирішальну роль грають міжнародні експерти.

Судді колишнього Верховного Суду України судяться з Верховним Судом за винагороду, яку вони не отримували, тому що не здійснювали правосуддя

Крапку у питанні виплати винагороди колишнім суддям ВСУ доведеться поставити саме Верховному Суду.

Конкурс на посаду члена ВККС – перемогли суддя господарського суду та суддя Вищого антикорупційного суду

Вища рада правосуддя має визначити, хто з кандидатів стане членом ВККС – Оксана Андрійчук або Віталій Крикливий.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва