В Винницкой области мошенник продал автомобиль военному вместо того, чтобы передать бесплатно

Вместо того чтобы передать этот автомобиль на нужды Вооруженных Сил Украины бесплатно, решил на этом обогатиться и продал его военным за 100 тысяч гривен.

В Винницкой области сообщено о подозрении в мошенничестве мужчине, который продал машину военному вместо того, чтобы передать бесплатно. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Отмечается, что местный житель в июле 2023 года получил от семьи павшего военнослужащего внедорожник, который был получен в качестве бесплатной международной гуманитарной помощи и использовался военнослужащим во время выполнения боевых задач.

Однако вместо того, чтобы передать этот автомобиль на нужды Вооруженных Сил Украины бесплатно, решил на этом обогатиться и, используя обман, в октябре 2023 года продал его военным за 100 тысяч гривен.

В случае доказательства виновности в совершении инкриминируемого преступления перед судом мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

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