Россия применила 120 ракет и 90 дронов, ПВО удалось сбить более 140 целей — Владимир Зеленский

Оккупанты применили дроны разных типов, в частности «Шахеды», крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы».

Россия 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 140 воздушных целей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Так, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности «Шахеды», крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы».

«В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков», - заявил Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас обесточены районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий атаки.

Президент поблагодарил противовоздушную оборону - зенитные войска, пилоты F-16, «сушки» и МиГи, мобильные огневые группы, РЭБ.

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