Дональд Трамп предложил личного адвоката Вилла Шарфа на должность секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру личного адвоката Вилла Шарфа на должность секретаря Белого дома. Об этом сообщает Politico.
«Вилл является высококвалифицированным адвокатом, который станет важной частью моей команды в Белом доме», - сказал Трамп в заявлении.
Издание указывает, что Шарф был членом юридической команды Трампа по его делу о вмешательстве в федеральные выборы и его деле о неприкосновенности в Верховном суде, а также участвовал в подтверждении кандидатов Трампа в Верховный суд Бретта Кавано и Эми Кони Баррет.
«Шарф неудачно баллотировался на должность генерального прокурора Миссури, проиграв праймериз от республиканцев в августе. И Шарф, и его оппонент Эндрю Бэйли были поддержаны Трампом. В течение кампании Шарф полагался на свои связи с Трампом, чтобы усилить свою идею», – отмечает Politico.
В этой должности Шарф будет решать, какие меморандумы, брифинги и отчеты будут переданы президенту.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует назначить Криса Райта на должность министра энергетики.
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