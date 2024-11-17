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Дональд Трамп предложил личного адвоката Вилла Шарфа на должность секретаря Белого дома

10:20, 17 ноября 2024
В этой должности Шарф будет решать, какие меморандумы, брифинги и отчеты будут переданы президенту.
Дональд Трамп предложил личного адвоката Вилла Шарфа на должность секретаря Белого дома
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру личного адвоката Вилла Шарфа на должность секретаря Белого дома. Об этом сообщает Politico.

«Вилл является высококвалифицированным адвокатом, который станет важной частью моей команды в Белом доме», - сказал Трамп в заявлении.

Издание указывает, что Шарф был членом юридической команды Трампа по его делу о вмешательстве в федеральные выборы и его деле о неприкосновенности в Верховном суде, а также участвовал в подтверждении кандидатов Трампа в Верховный суд Бретта Кавано и Эми Кони Баррет.

«Шарф неудачно баллотировался на должность генерального прокурора Миссури, проиграв праймериз от республиканцев в августе. И Шарф, и его оппонент Эндрю Бэйли были поддержаны Трампом. В течение кампании Шарф полагался на свои связи с Трампом, чтобы усилить свою идею», – отмечает Politico.

В этой должности Шарф будет решать, какие меморандумы, брифинги и отчеты будут переданы президенту.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует назначить Криса Райта на должность министра энергетики.

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США Дональд Трамп

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