Дональд Трамп запропонував особистого адвоката Вілла Шарфа на посаду секретаря Білого дому

На цій посаді Шарф вирішуватиме, які меморандуми, брифінги та звіти будуть передані президенту.

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував кандидатуру особистого адвоката Вілла Шарфа на посаду секретаря Білого дому. Про це повідомляє Politico.

«Вілл є висококваліфікованим адвокатом, який стане важливою частиною моєї команди в Білому домі», — сказав Трамп у заяві.

Видання вказує, що Шарф був членом юридичної команди Трампа у його справі про втручання у федеральні вибори та його справі про недоторканість у Верховному суді, а також брав участь у підтвердженні кандидатів Трампа у Верховний суд Бретта Кавано та Емі Коні Баррет.

«Шарф невдало балотувався на посаду генерального прокурора Міссурі, програвши праймеріз від республіканців у серпні. І Шарф, і його опонент Ендрю Бейлі були підтримані Трампом . Протягом кампанії Шарф покладався на свої зв’язки з Трампом, щоб посилити свою ідею», — зазначає Politico.

На цій посаді Шарф вирішуватиме, які меморандуми, брифінги та звіти будуть передані президенту.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп планує призначити Кріса Райта на посаду міністра енергетики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.