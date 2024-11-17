Якщо кандидатуру Райта буде затверджено, він також увійде до новоствореної Національної енергетичної ради.

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити Кріса Райта на посаду міністра енергетики. Про це повідомляє Bloomberg.

«Кріс був провідним технологом і підприємцем в галузі енергетики. Він працював у ядерній, сонячній, геотермальній і нафтогазовій галузях. Найважливіше те, що Кріс був одним з піонерів, які допомогли запустити американську сланцеву революцію, яка сприяла енергетичній незалежності США і трансформувала світові енергетичні ринки і геополітику», - йдеться у заяві Трампа.

Видання вказує, що Райт є головним виконавчим директором Liberty Energy Inc. - компанії з надання послуг із гідророзриву пластів нафти та природного газу в штаті Колорадо та не має досвіду роботи у Вашингтоні.

«Він зробив собі ім'я як палкий прихильник нафти і газу, стверджуючи, що викопне паливо має вирішальне значення для поширення процвітання та виведення людей з бідності. Загроза глобального потепління, на його думку, перебільшена», — додає Bloomberg.

Трамп заявив, що у разі затвердження, Райт також увійде до новоствореної Ради з національної енергетики, яку очолить висуванець на посаду глави Міністерства внутрішніх справ Даг Бергум.

Обраний президент США пообіцяв відновити проекти з експорту скрапленого природного газу, які були поставлені на паузу адміністрацією Джо Байдена. Хоча Міністерство енергетики не має суттєвих повноважень у сфері видобутку нафти і газу, Райт відіграватиме провідну роль у допомозі Трампу реалізовувати його енергетичні пріоритети, додає видання.

Bloomberg зазначає, що вибір Райта, чия компанія є одним із найбільших постачальників послуг з гідророзриву пласта у світі, є демонстрацією підтримки Трампом методу видобутку нафти і газу «гарячими кнопками».

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