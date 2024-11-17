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Дональд Трамп планує призначити Кріса Райта на посаду міністра енергетики

08:50, 17 листопада 2024
Якщо кандидатуру Райта буде затверджено, він також увійде до новоствореної Національної енергетичної ради.
Дональд Трамп планує призначити Кріса Райта на посаду міністра енергетики
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Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити Кріса Райта на посаду міністра енергетики. Про це повідомляє Bloomberg.

«Кріс був провідним технологом і підприємцем в галузі енергетики. Він працював у ядерній, сонячній, геотермальній і нафтогазовій галузях. Найважливіше те, що Кріс був одним з піонерів, які допомогли запустити американську сланцеву революцію, яка сприяла енергетичній незалежності США і трансформувала світові енергетичні ринки і геополітику», - йдеться у заяві Трампа.

Видання вказує, що Райт є головним виконавчим директором Liberty Energy Inc. - компанії з надання послуг із гідророзриву пластів нафти та природного газу в штаті Колорадо та не має досвіду роботи у Вашингтоні.

«Він зробив собі ім'я як палкий прихильник нафти і газу, стверджуючи, що викопне паливо має вирішальне значення для поширення процвітання та виведення людей з бідності. Загроза глобального потепління, на його думку, перебільшена», — додає Bloomberg.

Трамп заявив, що у разі затвердження, Райт також увійде до новоствореної Ради з національної енергетики, яку очолить висуванець на посаду глави Міністерства внутрішніх справ Даг Бергум.

Обраний президент США пообіцяв відновити проекти з експорту скрапленого природного газу, які були поставлені на паузу адміністрацією Джо Байдена. Хоча Міністерство енергетики не має суттєвих повноважень у сфері видобутку нафти і газу, Райт відіграватиме провідну роль у допомозі Трампу реалізовувати його енергетичні пріоритети, додає видання.

Bloomberg зазначає, що вибір Райта, чия компанія є одним із найбільших постачальників послуг з гідророзриву пласта у світі, є демонстрацією підтримки Трампом методу видобутку нафти і газу «гарячими кнопками».

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США Дональд Трамп

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