Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном — лідер Китаю запевнив у готовності працювати з адміністрацією Трампа

Сі Цзіньпін пообіцяв Байдену працювати з адміністрацією Трампа

Президент США Джо Байден, чий термін на цій посаді завершується у січні, провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters.

Сі Цзіньпін запевнив у готовності працювати з адміністрацією новообраного президента Штатів Дональда Трампа.

Зустріч глав двох держав відбулася у Лімі (Перу) у готелі, де зупинився китайський лідер. Байден та Сі Цзіньпін відвідують форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. До цього переговори між ними були сім місяців тому.

За даними, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що він буде працювати з командою Трампа щодо «ключових конфліктів - від кіберзлочинності до торгівлі, Тайваню та Росії».

«Мета Китаю щодо стабільних, здорових і стійких відносин між Китаєм і США залишається незмінною», - сказав китайський лідер.

Крім того, він визнав «злети і падіння» у відносинах між КНР та США.

«Китай готовий працювати з новою адміністрацією США для підтримки зв'язку, розширення співпраці та врегулювання розбіжностей», - заявив Сі Цзіньпін.

У свою чергу Байден зазначив, що обидва лідери не завжди погоджувалися, але їхні дискусії були «відвертими».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.