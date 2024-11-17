Практика судів
  1. У світі

Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном — лідер Китаю запевнив у готовності працювати з адміністрацією Трампа

08:14, 17 листопада 2024
Сі Цзіньпін пообіцяв Байдену працювати з адміністрацією Трампа
Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном — лідер Китаю запевнив у готовності працювати з адміністрацією Трампа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден, чий термін на цій посаді завершується у січні, провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters.

Сі Цзіньпін запевнив у готовності працювати з адміністрацією новообраного президента Штатів Дональда Трампа.

Зустріч глав двох держав відбулася у Лімі (Перу) у готелі, де зупинився китайський лідер. Байден та Сі Цзіньпін відвідують форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. До цього переговори між ними були сім місяців тому.

За даними, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що він буде працювати з командою Трампа щодо «ключових конфліктів - від кіберзлочинності до торгівлі, Тайваню та Росії».

«Мета Китаю щодо стабільних, здорових і стійких відносин між Китаєм і США залишається незмінною», - сказав китайський лідер.

Крім того, він визнав «злети і падіння» у відносинах між КНР та США.

«Китай готовий працювати з новою адміністрацією США для підтримки зв'язку, розширення співпраці та врегулювання розбіжностей», - заявив Сі Цзіньпін.

У свою чергу Байден зазначив, що обидва лідери не завжди погоджувалися, але їхні дискусії були «відвертими».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Китай Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді колишнього Верховного Суду України судяться з Верховним Судом за винагороду, яку вони не отримували, тому що не здійснювали правосуддя

Крапку у питанні виплати винагороди колишнім суддям ВСУ доведеться поставити саме Верховному Суду.

Конкурс на посаду члена ВККС – перемогли суддя господарського суду та суддя Вищого антикорупційного суду

Вища рада правосуддя має визначити, хто з кандидатів стане членом ВККС – Оксана Андрійчук або Віталій Крикливий.

«Чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік – проект бюджету на 2025 рік

Кабмін врахував пропозицію про перевірку пенсіонерів, які отримують «чорнобильську пенсію».

Для перевірки доброчесності кандидатів до Вищого суду з публічно-правових спорів створять окрему Експертну раду

Замість ідеї використати вже створену Громадську раду міжнародних експертів, яка відбирає суддів ВАКС, автори законопроекту про Вищий суд з публічно-правових спорів пропонують сформувати окрему Експертну раду.

Роботодавців зобов’яжуть запровадити у себе служби охорони психічного здоров’я та створять орган для контролю

Крім того, в Україні створять ще один орган – Нацкомісію з психічного здоров’я, який буде фінансуватися, у тому числі, з бюджету.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва