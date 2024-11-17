Байден встретился с Си Цзиньпином – лидер Китая заверил в готовности работать с администрацией Трампа

Президент США Джо Байден, чей срок на этом посту истекает в январе, провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Си Цзиньпин заверил в готовности работать с администрацией новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа.

Встреча глав двух государств состоялась в Лиме (Перу) в отеле, где остановился китайский лидер. Байден и Си Цзиньпин посещают форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. До этого переговоры между ними были семь месяцев тому назад.

По данным Си Цзиньпин заявил Байдену, что он будет работать с командой Трампа по «ключевым конфликтам – от киберпреступности до торговли, Тайваня и России».

«Цель Китая по поводу стабильных, здоровых и устойчивых отношений между Китаем и США остается неизменной», - сказал китайский лидер.

Кроме того, он признал «взлеты и падения» в отношениях между КНР и США.

«Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания связи, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий», - заявил Си Цзиньпин.

В свою очередь Байден отметил, что оба лидера не всегда соглашались, но их дискуссии были «откровенными».

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