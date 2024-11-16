Сборная Украины сыграла вничью с Грузией в Лиге наций

Украина и Грузия сыграли вничью 1:1.

В субботу, 16 ноября, на стадионе Adjara Bet Arena в Батуми прошел матч 5-го тура группового этапа Лиги наций между национальными сборными Грузии и Украины. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Из-за сильных дождей, охвативших Батуми, поединок оказался под угрозой переноса, однако было принято решение провести матч согласно плану.

Сборная Украины вышла вперед на старте встречи. На 7-й минуте команда провела стремительную контратаку: Георгий Судаков бросил в прорыв правым флангом Михаила Мудрика, после прострела которого Соломон Кверквелия отправил мяч в свои ворота.

Однако удержать преимущество сборная Украины не смогла. На 77-й минуте после удара Гиорги Кочорашвили головой Анатолий Трубин отбил мяч, однако Жорж Микаутадзе оказался первым на добивании и с близкого расстояния расстрелял ворота.

После матча в Батуми сборная Украины по-прежнему занимает в квартете последнее место, в ее активе пять очков из 15 возможных.

Следующий поединок украинцы проведут в Лиге наций 19 ноября в Албании.

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