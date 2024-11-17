Какое наказание предусмотрено за вождение в состоянии опьянения

За это нарушение могут даже лишить прав сроком до 10 лет.

Патрульная полиция Одесской области напоминает об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В некоторых случаях за это нарушение могут быть лишены прав сроком до 10 лет.

За езду в нетрезвом состоянии предусмотрено:

- гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ожидает административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишение права управления автомобилем на 1 год;

- если водитель во второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления на 3 года;

- в случае, если водитель третий год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишение права управления на 10 лет

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