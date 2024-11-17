У россиян наблюдается дефицит полицейских.

На временно захваченных территориях россияне сталкиваются с нехваткой полицейских, потому снизили требования к кандидатам на эти должности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне агитируют школьников после окончания школы проходить сокращенные курсы и по достижении совершеннолетия идти служить в полицию на более низкие должности.

Таким образом, враг хочет восполнить дефицит кадров. Российские захватчики готовы брать людей без вступительных экзаменов в донецкий филиал "академии МВД", чтобы те впоследствии "становились кукольными офицерами в репрессивной структуре".

В Центре национального сопротивления отметил, что Россия – это страна, где социальный лифт возможен при условии служения власти.

"Однако служение это обычно непродолжительное и вредное для здоровья", - говорится в сообщении.

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