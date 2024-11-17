Рабочее место водителя — какие требования по охране труда

Гоструда отмечает, что каждый водитель до начала работы должен убедиться в безопасном состоянии своего рабочего места.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду объясняет, какие требования к рабочему месту водителя автомобиля.

К рабочему месту водителя автомобиля устанавливаются следующие требования:

ограждение рабочего места водителя в салоне легкового автомобиля-такси (защитный экран) и автобуса, если оно предусмотрено, должно находиться в исправном состоянии;

ветровые и боковые стекла не должны иметь трещин и затемнений, не допускается использовать дополнительные предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекла;

боковые стекла должны плавно передвигаться от руки или стеклоподъемных механизмов;

на сидении и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, выступные пружины и острые углы; сиденье и спинка должны иметь исправную регулировку, обеспечивающую удобную посадку водителя;

ручки у дверного проема, замки всех дверей кузова или кабины, а также привод управления дверью, сигнализация работы двери (открыто, закрыто), аварийные выходы автобусов и устройства приведения их в действие должны быть исправны;

пол кабины (салона) автомобиля должен застилаться ковриком, не имеющим случайных отверстий и других повреждений;уровни звука и эквивалентные уровни звука в кабинах грузовых автомобилей не должны превышать 70 дБА, в салонах легковых автомобилей и автобусов – 60 дБА;

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны водителя в кабине (салоне) не должно превышать предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Данные требования, предусмотренные пунктом 1.2 Раздела VII. Требования безопасности к оборудованию транспортных средств НПАОП 0.00-1.62-12 "Правила охраны труда на автомобильном транспорте".

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