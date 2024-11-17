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Робоче місце водія — які вимоги з охорони праці

07:36, 17 листопада 2024
Держпраці зазначає, що кожний водій до початку роботи має переконатися у безпечному стані свого робочого місця.
Робоче місце водія — які вимоги з охорони праці
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, які вимоги до робочого місця водія автомобіля.

До робочого місця водія автомобіля встановлюються такі вимоги:

  • огородження робочого місця водія в салоні легкового автомобіля-таксі (захисний екран) та автобуса, якщо воно передбачено, повинно бути у справному стані;
  • вітрове та бокове скло не повинно мати тріщин та затемнень, не допускається використовувати додаткові предмети або наносити покриття, що обмежують оглядовість з місця водія, погіршують прозорість скла;
  • бокові стекла повинні плавно пересуватися від руки або склопідйомних механізмів;
  • на сидінні та спинці сидіння не допускаються провали, рвані місця, виступні пружини та гострі кути; сидіння та спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручну посадку водія;
  • ручки біля дверного прорізу, замки усіх дверей кузова або кабіни, а також привід керування дверима, сигналізація роботи дверей (відкрито, зачинено), аварійні виходи автобусів та пристрої приведення їх у дію повинні бути справними;
  • підлога кабіни (салону) автомобіля повинна застилатися килимком, що не має випадкових отворів та інших пошкоджень;
  • рівні звуку і еквівалентні рівні звуку в кабінах вантажних автомобілів не повинні перевищувати 70 дБА, у салонах легкових автомобілів та автобусів – 60 дБА;
  • вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони водія у кабіні (салоні) не повинен перевищувати граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Дані вимоги передбачені пунктом 1.2 Розділу VII. Вимоги безпеки до обладнання транспортних засобів НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті».

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