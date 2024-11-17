Чоловік вже притягався до адміністративної відповідальності за подібні дії, однак продовжував вчиняти насильство в родині.

32-річний житель Івано-Франківщини знущався над дружиною та побив семирічну доньку. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловіку оголосили підозру у вчиненні домашнього насильства та нанесенні тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та впровадження обмежувальних заходів.

Як стало відомо, він систематично здійснював фізичне та психологічне насильство над дружиною. Під час одного з конфліктів він застосував фізичну силу не тільки до дружини, але й до своєї семирічної доньки, завдавши їм тілесних ушкоджень.

Також домашній кривдник неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за подібні дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.