На Хмельниччині працівник СТО п’яним катався на машині клієнта

Норма алкоголю в крові водія була перевищена у 12 разів.

Фото: поліція

У місті Нетішин на Хмельниччині п’яний працівник станції техобслуговування катався на автівці клієнта. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Патрульні помітили припаркований із порушеннями правил дорожнього руху автомобіль Mitsubishi Pajero. Тому попросили водія пред’явити посвідчення. На що 35-річний чоловік відповів, що документу немає і взагалі автомобіль — не його, а клієнта, який лишив на ремонт на СТО.

“Спілкуючись із водієм, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти тест за допомогою приладу “Драгер”, який показав наявність в організмі 2.33 проміле алкоголю. Це майже у 12 разів перевищує допустиму норму”, – зазначили в поліції.

На водія патрульні склали адмінпротоколи за п’яне керування транспортом та їзду без документів. Невдовзі він постане перед судом.

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