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В Хмельницкой области работник СТО пьяным катался на машине клиента

07:00, 17 ноября 2024
Норма алкоголя в крови водителя была превышена в 12 раз.
В Хмельницкой области работник СТО пьяным катался на машине клиента
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В городе Нетешин на Хмельнитчине пьяный работник станции техобслуживания катался на автомобиле клиента. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Патрульные заметили припаркованный с нарушениями ПДД автомобиль Mitsubishi Pajero. Поэтому попросили водителя предъявить удостоверение. На что 35-летний мужчина ответил, что документа нет и вообще автомобиль не его, а клиента, который оставил на ремонт на СТО.

Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили пройти тест с помощью прибора "Драгер", который показал наличие в организме 2.33 промилле алкоголя. Это почти в 12 раз превышает допустимую норму”, – отметили в полиции.

На водителя патрульные составили админпротоколы за пьяное управление транспортом и езду без документов. Вскоре он предстанет перед судом.

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полиция

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