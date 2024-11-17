Мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобные действия, однако продолжал совершать насилие в семье.

32-летний житель Ивано-Франковской области издевался над женой и избил семилетнюю дочь. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Мужчине объявили подозрение в совершении домашнего насилия и нанесении телесных повреждений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и внедрении ограничительных мер.

Как стало известно, он систематически совершал физическое и психологическое насилие над женой. Во время одного из конфликтов он применил физическую силу не только к жене, но и к своей семилетней дочери, нанеся им телесные повреждения.

Также домашний обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности за подобные действия.

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