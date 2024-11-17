Росія агітує школярів в окупації бути поліцейськими — Центр нацспротиву пояснив, для чого це

У росіян спостерігається дефіцит поліцейських.

На тимчасово захоплених територіях росіяни стикаються з браком поліцейських, тому знизили вимоги до кандидатів на ці посади. Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни агітують школярів після закінчення школи проходити скорочені курси та після досягнення повноліття йти служити в поліцію на нижчі посади.

Таким чином, ворог хоче заповнити дефіцит кадрів. Російські загарбники готові брати людей без вступних іспитів в донецький філіал "академії МВС", щоб ті згодом "ставали ляльковими офіцерами в репресивній структурі".

В Центрі національного спротиву зауважив, що Росія - це країна, де соціальний ліфт можливий при умові служіння владі.

"Проте служіння це зазвичай нетривале й шкідливе для здоров'я", - йдеться у повідомленні.

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