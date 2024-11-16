Збірна України зіграла внічию з Грузією в Лізі націй

Україна та Грузія зіграли внічию 1:1.

Фото: УАФ

У суботу, 16 листопада, на стадіоні Adjara Bet Arena в Батумі відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги націй між національними збірними Грузії та України. Гра завершилася внічию з рахунком 1:1.

Через сильні дощі, що охопили Батумі, поєдинок опинився під загрозою перенесення, проте було ухвалено рішення провести матч згідно із планом.

Збірна України вийшла вперед на старті зустрічі. На 7-й хвилині команда провела стрімку контратаку: Георгій Судаков кинув у прорив правим флангом Михайла Мудрика, після прострілу якого Соломон Квірквелія відправив м'яч у власні ворота.

Проте втримати перевагу збірна України не змогла. На 77-й хвилині, після удару Гіоргі Кочорашвілі головою, Анатолій Трубін відбив м'яч, однак Жорж Мікаутадзе опинився першим на добиванні та з близької відстані розстріляв ворота.

Після матчу в Батумі збірна України, як і раніше, посідає у квартеті останнє місце, в її активі п'ять очок із 15 можливих.

Наступний поєдинок українці проведуть у Лізі націй 19 листопада в Албанії.

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